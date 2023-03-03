中部以南擴散較差 中部高屏空氣品質亮橘燈
2023/3/3 11:09（3/3 11:25 更新）
環保署空氣品質監測網顯示，3日雲嘉南局部地區短時間達橘色等級，中部、高屏空氣品質為橘色等級。圖為仁武測站影像。（圖取自空氣品質監測網頁airtw.epa.gov.tw）
（中央社記者楊淑閔台北3日電）環保署空氣品質監測網顯示，今天環境風場為東北風，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，除雲嘉南局部地區短時間達橘色等級，中部、高屏空氣品質為橘色等級。
環保署指出，依據監測資料及氣象局今天上午10時氣象資料顯示，今天環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
環保署根據上述資料預測，竹苗、宜蘭、花東空氣品質擴散影響區為良好等級；北部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為普通等級，除了雲嘉南局部地區短時間達橘色提醒等級；中部、高屏為橘色提醒等級。由於橘色提醒等級代表空氣品質對敏感族群不健康，環保署提醒相關族群出門做好防護。（編輯：李亨山）1120303
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