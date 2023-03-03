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國道65座濃霧偵測器 能見度低於400公尺即告警

2023/3/3 15:47
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）台灣因地形及季風因素，每年冬、春兩季易發生起霧情形，影響駕駛人視線。高速公路局今天表示，國道有65座濃霧偵測器，偵測到能見度低於400公尺即告警。

高公局今天發布新聞稿說明，已針對轄區易發生濃霧路段自建29座濃霧偵測器，近年更與氣象局合作完成建置36座，目前共65座，當濃霧偵測器偵測到能見度低於400公尺時，即於發生地點上游前2處資訊可變標誌（CMS）顯示濃霧訊息，並啟動CMS上方的閃光告警燈，及透過高速公路1968 App推播告知用路人。

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高公局提醒用路人，如行駛國道遇濃霧時，應開亮頭燈、加大行車間距，務必小心駕駛；能見度不佳時，應即減速，開啟近光車頭燈、霧燈及危險警告燈；能見度太差時，建議駛往鄰近服務區等待霧散，或從最近的交流道駛離高速公路。

其次，霧中行車時，應保持較長的跟車距離，小心駕駛並避免變換車道；切勿緊急煞車或將車輛停於車道上，以免後方車輛反應不及。（編輯：陳政偉）1120303

#濃霧偵測器
#能見度
#高公局
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