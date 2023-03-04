更多編輯台推薦新聞：
T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練
運動

T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練

科學家「掃描」埃及吉薩金字塔 新發現9公尺長密道
科技

科學家「掃描」埃及吉薩金字塔 新發現9公尺長密道

市調報告：美國成年人看TikTok時間逼近Netflix
國際

市調報告：美國成年人看TikTok時間逼近Netflix

供學生洗盤換餐約40年 日本佛心老闆復出重開「井上的餃子」
國際

供學生洗盤換餐約40年 日本佛心老闆復出重開「井上的餃子」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
白宮醫師：拜登患基底細胞癌 切除病灶不需治療
首頁 / 生活

西部晴朗溫差大 東部雲多局部雨

2023/3/4 08:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）中央氣象局表示，今天台灣附近仍為東北風的環境，水氣稍增加，東半部地區降雨情形較明顯，西半部山區偶有零星飄雨機會，其他地區則維持多雲到晴，日夜溫差大，早出晚歸適時調整穿著。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

溫度方面，氣象局指出，西半部及東北部低溫12到15度，輻射冷卻作用下，局部地區溫度會更低一些，有10度以下氣溫發生機率，花東地區低溫則在16、17度，而白天北部及宜蘭、花蓮高溫20、21度，其他地方可來到23到26度，南部內陸地區溫度會再更高一些，西半部日夜溫差大，早出晚歸適時調整穿著。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1120304

#中央氣象局
#環保署
#宜蘭縣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族