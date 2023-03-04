西部晴朗溫差大 東部雲多局部雨

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（中央社台北4日電）中央氣象局表示，今天台灣附近仍為東北風的環境，水氣稍增加，東半部地區降雨情形較明顯，西半部山區偶有零星飄雨機會，其他地區則維持多雲到晴，日夜溫差大，早出晚歸適時調整穿著。

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溫度方面，氣象局指出，西半部及東北部低溫12到15度，輻射冷卻作用下，局部地區溫度會更低一些，有10度以下氣溫發生機率，花東地區低溫則在16、17度，而白天北部及宜蘭、花蓮高溫20、21度，其他地方可來到23到26度，南部內陸地區溫度會再更高一些，西半部日夜溫差大，早出晚歸適時調整穿著。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1120304