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中油平穩雙機制續行 汽柴油6日起各降1角、2角

2023/3/5 12:30
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（中央社記者張璦台北5日電）台灣中油公司今天表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞鄰最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，6日凌晨零時起汽、柴油各調降新台幣0.1元及0.2元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.1元。

台灣中油表示，本週受俄國通往波蘭的輸油管道無預警停供，及中國2月官方製造業採購經理人指數（PMI）續創新高等因素影響，導致國際油價上漲；本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲1.41美元，新台幣兌美元匯率貶值0.180元，國內油價依公式計算漲幅為1.87%。

按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲1.4元及2.0元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加玻），汽、柴油各吸收1.3元及2.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。

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台灣中油指出，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收1.5元及2.2元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元及0.2元。

台灣中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.5元及2.2元，均由台灣中油吸收，累計民國112年至2月底止，台灣中油共吸收約14.67億元。（編輯：楊凱翔）1120305

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