台美淨零碳排農業研討台南登場 美農業部8專家與會

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行政院農委會副主委杜文珍（左3）與美國農業部農業研究署長劉耀經（右3）等人7日出席在大台南會展中心舉辦的台美邁向淨零碳排農業研討會。中央社記者楊思瑞攝 112年3月7日

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）行政院農業委員會今、明兩天在大台南會展中心舉辦「台美邁向淨零碳排農業研討會」，美國農業部派8名專家與會，針對淨零碳排、動物健康及人工智慧應用等主題進行分享。

行政院農委會副主委杜文珍在開幕儀式致詞表示，農委會對於氣候變遷對環境及農業影響成立專案辦公室，在農業部門對環境變遷及永續農業的努力方面，已累積許多資料及經驗可分享，此次研討會將針對淨零碳排、動物健康、人工智慧在農業上的運用3大主題進行台美交流。

杜文珍表示，美國農業部是全球最大農業研究組織，與很多學校及民間單位跨域合作，擁有的資料豐富，涉及領域從地面下到外太空都有，此次也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，美國農業部首次派參訪團到台灣，層級很高、專家也很多。

杜文珍指出，美國農業部參訪團此次8名專家中，有3人獲得總統級認可，可說是「超級星星團」，將在研討會中分享自身專業並提出建言，每場次會議後都安排討論交流時間，希望增加台美雙方合作機會，一起努力邁向淨零碳排農業。

美國農業部農業研究署長劉耀經（Simon Liu）致詞時，特別搭配一句台語說自己是「台南的女婿」，並表示，台南是他太太的故鄉，此次與多名在各領域都屬頂尖的專家一起來到台南，讓他感到特別興奮，也很珍惜分享相關研究機會。

劉耀經表示，美國農業部與很多大學、甚至許多國家都有合作計畫，台灣也是其中之一，希望未來能繼續促成台美間合作關係，並得到更多成果。

農委會提供資料指出，此次研討會安排專題演講、分組討論等議程，約有200名台灣學者或專家報名參加，將於明天中午閉幕。（編輯：陳仁華）1120307