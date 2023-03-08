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第3屆資安女婕思開跑 吳政忠：目標號招3千名生力軍

2023/3/8 13:58（3/8 18:20 更新）
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「2023 GiCS 第3屆尋找資安女婕思」8日開放報名，國科會主委吳政忠向資安生力軍廣發英雄帖，希望報名數達陣3000人。中央社記者張璦攝 112年3月8日
「2023 GiCS 第3屆尋找資安女婕思」8日開放報名，國科會主委吳政忠向資安生力軍廣發英雄帖，希望報名數達陣3000人。中央社記者張璦攝 112年3月8日
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（中央社記者張璦台北8日電）向資安女力發英雄帖，國科會主委吳政忠今天表示，過去因駭客負面刻板印象，家長不鼓勵女學生投入資安，但未來資安戰場跨國界跨領域，有許多發揮空間，希望即日起開放報名的第3屆資安女婕思活動，報名數達陣3000人。

呼應蔡總統的資安向下扎根及女性人才培育等政策，國科會民國110年起啟動「GiCS 尋找資安女婕思」，為國內第1個專屬高中職及大專校院女學生的活動，並在111年擴大針對相關領域女性工作者，辦理「TechGiCS 女婕思好科技」系列研習，藉大師講座與實地參訪，培養跨領域思考、增進人才交流互動。

國科會今天舉辦記者會，為今年的資安女婕思、女婕思好科技活動揭開序幕，吳政忠、國科會前瞻及應用科技處長陳國樑、NEC台灣董事總經理賴佳怡、中研院院士李德財、教育部資訊及科技教育司副司長邱仁杰，以及多所高中校長、女學生共襄盛舉。

吳政忠致詞時表示，網路資安是所有產業的主心骨，在低軌通訊衛星、6G技術發展下，資訊將無所不在，除帶來方便性，也凸顯出資安重要性，且總統蔡英文上任以來，已將資安提升到國安層次。

不過，他坦言，近年民間企業、政府部門積極網羅資安專家，台灣在相關人才量能上，確實可再加強。

過去曾有家長不太鼓勵女學生投入資安領域，吳政忠說，希望他們理解，資安產業裡不是只有「黑帽駭客」，改善資安漏洞的「白帽駭客」才是關鍵；第1屆資安女婕思活動吸引1000多人報名，第2屆2000多人，希望今年達陣3000人目標，培養更多資安生力軍。

吳政忠表示，未來資安戰場跨界跨域，有許多發揮空間，台灣在資安領域必須與國際連結，今年女婕思決賽將邀請國際團隊進行友誼賽，研習座談也將納入國際元素，台灣雖小、但產官學研團結合作力量大，希望各界攜手挹注台灣資安環境。

賴佳怡致詞時表示，新時代科技領域只問專業、不問性別，只問技術、不問國界，在資訊爆炸時代，資安強化仰賴下一代，資訊教育要不斷前進校園扎根；NEC針對第2屆女婕思活動表現優秀的學員，提供實習機會，也希望在第3屆決選團隊中，爭取實習媒合。

據國科會前瞻及應用科技處調查，有大概5成參與學生因女婕思活動，已經投入或是有意願朝資安領域邁進，延續這樣的效益，第3屆資安女婕思將以「資安闖天關」及「創意發想賽」為兩大主題，即日起開放報名，預定於5月6日在台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓舉辦決賽。（編輯：翟思嘉）1120308

國科會8日舉辦「2023 GiCS 第3屆尋找資安女婕思」啟動記者會，國科會主委吳政忠和與會女學生合影。中央社記者張璦攝 112年3月8日
國科會8日舉辦「2023 GiCS 第3屆尋找資安女婕思」啟動記者會，國科會主委吳政忠和與會女學生合影。中央社記者張璦攝 112年3月8日
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