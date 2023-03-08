每縣市一氣象站最後拼圖 雲林古坑站動土

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象局今天表示，雲林古坑附屬氣象站正式動土，預計113年4月完工，也是「全台每縣市一附屬氣象站」最後一塊拼圖，未來除強化雲林地區觀測資料，也可提升氣象資料在農業領域應用及研究。

中央氣象局今天發布新聞稿表示，由氣象局局長鄭明典主持，在行政院農業委員會農業試驗所主任秘書謝廷芳、地方民意代表及仕紳的共同見證下，舉行雲林縣古坑鄉設置附屬氣象站新建工程動土典禮，預計113年4月完工。

鄭明典表示，古坑氣象站可說是「全台每縣市一附屬氣象站」觀測網的最後一塊拼圖，啟用後可強化雲林地區氣象觀測，提供資料供各界應用，迅速傳送颱風、豪雨等災害性天氣警特報資訊予雲林縣在地相關單位應用。

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氣象局指出，未來氣象站將有專業氣象人員駐守，建立更完整的防災服務網，提供更多在地的氣象精緻化服務，並因應雲林縣氣象防災與農漁業、商業及綠能產業發展所需。

氣象局進一步說明，將來古坑氣象站啟用後，除強化雲林地區觀測資料，亦可提升氣象資料在農業領域應用及研究，並結合氣象預報，產製可靠、即時、在地易懂的氣候資訊予農民，以減少農業天然災害損失。（編輯：李亨山）1120308