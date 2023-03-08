菲律賓記者訪安平樹屋 讚嘆「迷人的奇景」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

菲律賓「每日論壇報」記者宋可到訪台南，在報導中說，台灣歷史遺產的複雜性遠超過多數人的想像。（圖取自每日論壇報網頁tribune.net.ph）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉8日專電）外交部邀請來自全球8個國家的記者2月赴台參訪優人神鼓劇場、故宮博物院、台南孔廟等景點。菲律賓記者返菲後在報導中讚嘆，安平樹屋「歷經時間考驗，是真正迷人的奇景」。

外交部籌組「觀光文化記者團」，2月邀請來自美國、韓國、菲律賓、泰國、蒙古及拉脫維亞等國的記者赴台參訪。

菲律賓「每日論壇報」（Daily Tribune）記者宋可（Pauline Songco）返菲至今，撰寫9篇報導介紹台北國際書展、優人神鼓劇場、故宮博物院、台南孔廟、台南蘭科植物園、鼎泰豐、安平古堡和金瓜石黃金博物館等活動與景點。

宋可在報導中說，台灣歷史遺產的複雜性遠超過多數人的想像。她指出，17世紀時，台灣被稱為福爾摩沙，而部分地區被荷蘭東印度公司所控制，他們在如今的台南市安平區建有「熱蘭遮堡」，成為荷蘭貿易活動基地及往返日本、越南、泰國、印尼、柬埔寨、伊朗和歐洲的船隻停靠站。

宋可表示，荷蘭殖民統治歷時38年。後來，日本於1895年開始統治台灣時，熱蘭遮堡已被棄置，僅剩斷垣殘壁，今天遊客看到的磚牆是1896年所重建。

她指出，安平樹屋位於距安平古堡不遠處。多年來，當地人稱安平樹屋是「鬼屋」，但作為「安平港國家歷史風景區」計畫一環，樹屋於2004年對外開放。

宋可寫道，這座不尋常的遺跡原為日治時期德記洋行的倉庫，牆面布滿榕樹樹根，並被高聳的榕樹樹冠覆蓋，樹屋「歷經時間考驗，是真正迷人的奇景」。

宋可另一篇報導中，介紹造訪金瓜石黃金博物館體驗，帶領菲律賓讀者認識台灣礦業歷史。（圖取自每日論壇報網頁tribune.net.ph）

在另一篇報導中，「每日論壇報」以全彩版面介紹記者造訪金瓜石黃金博物館體驗，帶領菲律賓讀者認識台灣礦業歷史。

宋可指出，早在17世紀，金礦傳說就在台灣東北角廣為流傳。19世紀末，因基隆河開採出砂金，點燃真正的淘金熱潮。

她寫道，位於新北市瑞芳區的礦區於1980年代結束營運，現今的黃金博物館是台灣首座維護社區認同及珍貴天然資源的生態博物館，保存台灣礦區和礦產資源歷史，「訪客在黃金博物館可以穿越時空」。

宋可表示，造訪黃金博物館必看重達220.3公斤、名列金氏世界紀錄的全世界最大金磚。遊客還可報名工作坊，用小盤子自泥沙中淘取黃金，體驗淘金樂趣。（編輯：高照芬）1120308