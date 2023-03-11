消基會籲惜食少肉或全素 有助減碳救地球

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消基會11日舉辦惜食減碳救地球活動，現場發放惜食餐點，呼籲消費者平日飲食可逐步改為少肉的蛋奶素或全素，因根據世界衛生組織建議，此舉可讓溫室氣體排放量減少29%到70%。（消基會提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年3月11日

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）315世界消費權益日前，消基會今天舉辦惜食減碳救地球活動，現場發放惜食餐點籲民眾響應，力行減少食物廢棄助減少碳排，並建議消費者平時少肉或全素，有助於溫室氣體減排。

消基會籲請消費者，平日飲食逐步改為少肉的蛋奶素或全素飲食，因為根據世界衛生組織的建議，此舉可讓溫室氣體排放量減少29%到70%；透過飲食習慣的改變，可以促成維護地球、珍愛人類的善循環，值得消費者付諸行動響應並推廣。

315世界消費權益日，倡議消費者要付諸行動，為改善氣候變遷盡一份心力，消費者文教基金會今天在台北士林官邸舉辦「呼籲惜食減碳救地球」活動。

消基會獲得行政院消費者保護處補助，以及業者7- ELEVEN、3M響應下，今天活動現場發放800份惜食餐點，呼籲民眾平時響應惜食。

因為根據聯合國糧食及農業組織（FAO）統計，全世界每年經由食品供應鏈廢棄的食物約達13億公噸，占糧食供應量的1/3，足以解決30億飢餓人口問題，而且減少食物浪費，就能減少溫室氣體排放。

另外，統一超商表示，推動「i珍食」專案，藉由優惠折扣活動有效改善供需，兼顧珍惜食物、降低環境負擔效應，至今有上千萬人次體驗，平均一年每間門市可提升1成的食材使用率；同時，也以數位服務OPEN POINT APP「i珍食地圖」推廣綠色消費。

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為了保護地球環境免於崩解，延續全球永續發展，消基會提醒消費者，2016年超過170國共同簽署「巴黎協定」，承諾降低碳排放量來遏阻全球暖化趨勢，力求全球平均氣溫的升溫幅度控制在工業革命前的攝氏2度內。而且台灣面臨的氣候暖化挑戰比其他國家更為嚴峻，包含都會區升溫幅度高於全球平均、氣候變化對農業生產的影響加深中，台灣也無法置身事外。

消基會重申，「愛護地球，就讓我們從舌尖上的飲食開始，展現我們愛地球、愛台灣的誠意，這也是消費者關愛環境的具體表達。」（編輯：李亨山）1120311