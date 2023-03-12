汽油13日起漲3角 95無鉛每公升30.7元

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汽油13日凌晨0時起每公升調漲新台幣0.3元，柴油不調整。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北12日電）台灣中油今天宣布，持續以亞洲鄰近國家最低價及平穩措施運作，13日凌晨0時起，汽油每公升調漲新台幣0.3元、柴油不調整；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升達30.7元。

汽油中斷過去連5週下降趨勢，中油表示，調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.1元。

中油表示，受到美國升息幅度恐超乎預期，以及中國公布國內生產毛額（GDP）成長目標低於預期等因素影響，導致本週油價震盪小跌。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌0.04美元，不過新台幣兌美元匯率貶值0.109元，國內油價依公式計算漲幅為0.25%。

按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲1.5元及2.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收0.9元及1.9元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。

中油指出，雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收1.2元及2.2元，因此國內汽油實際價格每公升調漲0.3元、柴油不調整。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.2元及2.2元都由中油吸收；累計今年至2月底止，中油共吸收約14.67億元。（編輯：楊蘭軒）1120312