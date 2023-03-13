國家公園部落供山友過夜遭罰 太管處支持申請民宿

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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）太魯閣國家公園內的大同大禮部落是登清水大山等必經路途，部落屋舍提供山友過夜及避難，日前遭縣府依發展觀光條例開罰令族人不滿；太管處則支持部落合法建築申請民宿登記。

秀林鄉大同大禮部落位於砂卡礑溪谷與清水大山之間，海拔約1000公尺的高位台地，生態資源豐富，部落無公路可通達，以步道對外聯絡，並使用流籠輸送物資，是山友攀登清水大山等必經路途，部落屋舍向來提供山友過夜及避難。

日前縣府觀光處依發展觀光條例對部落「接待家庭」開罰3萬元，還可連續罰，族人擔心再度吃罰單，因而宣布「暫停接待家庭服務」，也讓不少山友愕然。

太魯閣國家公園管理處今天發布訊息表示，大同大禮部落位於太魯閣國家公園一般管制區，區內建物多為國家公園成立前已興建完成並取得門牌；一般管制區內，在不違背國家公園計畫目標與方針，准許原土地利用型態，即區域居民得依規申請私有建築物建設，並無因劃入國家公園受到嚴格限制情形。

近期花蓮縣政府觀光處召開座談會「輔導合法經營」，推動合法民宿的立意良善，太管處長期推動大同大禮地區環境教育體驗活動，支持大同大禮地區合法建築物申請登記民宿，將洽詢花蓮縣政府瞭解遭遇問題，並協助解決。

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由於大同大禮部落交通不便，民眾對建築物「合法使用」並未深入了解，目前受列管違章建築共有3案，因區內皆為可建築用地，案件均屬於程序違建，太管處一向以輔導方式辦理，結合公私部門，深入部落解決民眾問題，透過諮詢服務機制，更為親民有效率。

另外，太魯閣國家公園計畫正辦理第4次通盤檢討中，除參酌近年新增或修正的原住民族相關法令、政策指導，人民陳情案、公開展覽、部落說明會等居民及鄉公所所提建議皆已納入研析，後續將陳報內政部國家公園計畫委員會審議。太管處將與部落持續溝通，輔導協助部落，使空間及環境更加宜居，並兼顧安全與生計。（編輯：孫承武）1120313