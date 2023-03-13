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三大科學園區現用水無虞 吳政忠：續拚開源再生水

2023/3/13 17:23
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（中央社記者張璦台北13日電）南台水情吃緊，南科已啟動總量管制節水措施，國科會主委吳政忠今天表示，目前中科、竹科用水無虞，要求廠商節水之外，政府也將全力開發再生水。南科預估5、6月再生水日供應量將達3.8萬噸。

國科會今天舉行科學園區2022年營運記者會，受惠於後疫情時代消費反彈、AIoT、5G及HPC高效能運算等新興應用，持續驅動半導體產業發展，園區2022年營業額達新台幣4兆2664億元創高、年成長14.75%；貿易總額達4兆8067億元、年增25.72%；就業人數也增加到32萬3113人、成長7.09%。

2022年園區整體出口額達2兆7850億元、成長2.72%，國科會指出，這顯示科學園區在疫情及各國追求製造業在地化挑戰下，仍維持穩定出口量。

不過，三大園區中，僅中科出口額落入衰退、年減22.17%，主要是因廠商改變發貨方式，改以區外出口報關，同時，面板價格下跌、中國疫情封控多少也有影響。

進口方面，國科會表示，受惠園區廠商持續建廠擴產，購置國外精密機械設備增加，整體進口額為2兆217億元，大幅成長81.81%。

此外，媒體詢問科學園區是否面臨缺水缺電，吳政忠說，目前沒有缺電問題，中科、竹科水情也屬穩定。

至於南部水情，南科管理局長蘇振綱表示，目前園區、各部會協力進行應變措施，廠商生產未受影響，南科所轄園區每天總用水量約是23萬噸，再生水部分，目前每天已可供應1.8萬噸，希望5、6月時能拉升到3.8萬噸。

廠商節水方面，蘇振綱指出，採總量管制方式，台南地區以節水10%為目標，高雄則是7%，廠商會善用水資源，對於循環再利用也做了很多努力。

竹科管理局長王永壯則指出，將持續透過開源、調度、節水等方式穩定供水，廠商也已開始自主節水5%。

中科管理局長許茂新表示，現在水情正常、穩定，公共配水池有2至3天備用量，廠商方面，自用配水池至少有2天備用量，也配合自主節水5％；中科預計在2024年供應園區廠商使用再生水。（編輯：潘羿菁）1120313

#吳政忠
#中科管理局長
#國科會
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