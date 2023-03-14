議員指捷運人才跑光 基市府：生涯規劃給予祝福

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆市議員陳軍佐今天表示，主責基隆捷運業務的基隆市府交通處人才，因難以在市長謝國樑手下工作，全都請調跑光。交通處長王圳宏說，公務員因生涯規劃，高升到交通部只能給予祝福。

陳軍佐下午在臉書（Facebook）發文表示，謝國樑不滿基隆市要負擔基捷新台幣53.85億元，對外說法是因財政負擔大，要他出這筆錢「門都沒有」，但另一真相是，主責的交通處人才因難以在謝國樑手下工作，全都請調跑光了。

陳軍佐說，交通處主責的科只有個位數人力，所以內政部長林右昌在擔任基隆市長時才會成立「基隆捷運專案小組會議」，由林右昌親自召集包括副市長等單位，並整合各局處人力參與，把難題釐清解決。

陳軍佐表示，據了解，林右昌親自召開14次會議，有任何問題就親自到交通部協調溝通，才有辦法讓基隆捷運突破困難，反觀謝國樑上任後，連一次會議都沒主持過，根本搞不清楚基捷的來龍去脈。

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對此，王圳宏晚間向中央社記者表示，市府交通處交通規劃科編制一名科長及3名正式編制人員，3名正式人員已商調高升到交通部，科長近日也將商調高升到交通部任職，市府高層對於這名表現優異、負責的科長曾多次慰留，但科長因另有生涯規劃因而同意商調。

王圳宏說，交通處已向謝國樑報告擬增設捷運專責單位，包括捷運規劃科、捷運工程科及捷運開發科，在尚未成立這3科前，會先以追加預算成立捷運專案辦公室，積極推動捷運建設，交通處並於2月14日發文給市府各相關單位，因逢議會臨時會期間，因此安排臨時會結束後，17日召開基隆捷運專案小組會議。（編輯：張銘坤）1120314