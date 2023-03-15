科技校院繁星22日前開放報名 在校成績須前30%

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（中央社記者陳至中台北15日電）112學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選今天起到3月22日開放網路報名，今年名額略減，報名資格是高級中等學校在學成績需排在科組前30%，且全程就讀同一學校。

科技校院繁星計畫是技職體系的重要入學管道之一，對於高職就學期間表現良好的學生有利，分發依據包括學業平均成績、專業及實習科目平均成績，以及競賽、證照、服務學習、社團參與表現等。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿，112學年度科技繁星共有50校，692個系組參與，招生名額共2551名（去年2670名）。

技專校院招生委員會聯合會指出，學生須先獲得各高中推薦，到技專校院招生委員會聯合會網站報名，由推薦學校審查完畢後確認送出後，才算完成網路報名。

完成網路報名後，考生可列印相關報名表件，交由推薦學校核章，報名表件資料由推薦學校統一收齊後集體繳寄。報名資料郵寄期限為3月23日前，以郵戳為憑。

科技繁星預計4月11日公告報名資格及比序成績審查結果，4月18日開放查詢排名。考生網路選填登記就讀志願序截止日為統測考試後。（編輯：卞金峰）1120315