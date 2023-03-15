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迎台江建庄200年 老中青素人22首創作要聽見未來

2023/3/15 15:18
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（中央社記者張榮祥台南15日電）為迎接台江建庄200年，台南社大台江分校17日舉辦「台江建庄二百年－聽見未來．有夢音樂會」。22首新曲每首歌都有一個在地故事，老中青三代學員親自演唱自己創作的歌曲。

台南市安南區古稱台江，西元1823年曾文溪從今日西港大橋一帶改道注入台江內海，生成半淡鹽水的台江「十六寮」溼地型村落社會，今年適逢台江建庄200年，也見證海洋台灣發展史。

台南社區大學台江分校村廟樂團聯合和順國中、海東國小等在地高國中小學，以及台江文化中心，共同接力合奏「台江建庄二百年－聽見未來．有夢音樂會」，首部曲「做伙來唱台江歌」音樂會17日晚上在台江文化中心劇場登場。

音樂會由社大台江分校「台江限定作曲班」的素人作曲家，在陳婉菱老師指導下完成22首新曲，每位學員創作1首歌，每首歌都有一個在地故事，老中青三代學員親自演唱自己創作歌曲。

台江分校執行長吳茂成表示，繼去年發表台江十六寮拓墾文化路徑地圖後，音樂會首部曲「做伙來唱台江歌」，師生們更以台江十六寮歌謠進行Rap創作，將台江拓墾歷史及大廟興學故事，轉為年輕人喜愛的Rap節奏新曲，透過音樂創作展現台江豐沛生命力。

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陳婉菱表示，創作發表會指導大家以Rap方式各自寫下學員眼中台江，並結合吳茂成所寫「新編台江十六寮歌謠」歌詞，編成「做伙來唱台江歌」新曲。17日音樂會，這群總歲數加起來超過1000歲的阿公、阿媽、大哥、大姐們，除了自己創作歌曲發表外，也將為台江建庄200年獻上生平第一次Rap的演出。

班代吳永鍊說，這次創作發表會，可說從開班以來4學期累積精華展現。為展現創作最好一面，近3個月來師生已無數次排練，期待鄉親17日聆賞指導，這是對同學們無限鼓勵，讓常民作曲在地普及化，音樂響亮滿台江。（編輯：孫承武）1120315

#台江
#陳婉菱
#吳茂成
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