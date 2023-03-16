日月潭水位續降 再拖離碼頭引橋浮排避免受損

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）日月潭水位持續下降，日管處8日啟動第1階段碼頭浮排拖離措施，今天第2階段措施包含拖離朝霧碼頭右側引橋、2號浮排、伊達邵碼頭1號及2號浮排，維護遊客安全並避免碼頭受損。

日月潭水庫滿水位748.48公尺，根據經濟部水利署中區水資源局網站資料，日月潭水庫今天水位742.78公尺、蓄水率65.79%；進入乾旱季節，加上配合春耕作業調度放水，近期日月潭水庫水位持續下降，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處啟動第2階段應變措施。

日月潭管理處今天發布新聞稿表示，3月8日已啟動第1階段措施拖離朝霧碼頭、玄光碼頭1號浮排，並通知遊艇公會調整船隻停靠位置，今天啟動第2階段措施包含拖離朝霧碼頭右側引橋、2號浮排、伊達邵碼頭1號及2號浮排，後續視實際使用分別銜接朝霧、伊達邵碼頭4號浮排後端延伸使用，以維持4大公有碼頭正常營運。

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日管處指出，目前各碼頭派駐保全定期巡查設施狀況，並加強注意遊客安全及引導，並在各公有碼頭引橋鋪設止滑設施及由駐點保全協助遊客行走引橋，考量旅遊安全及遊憩需求與維護碼頭設施，持續視日月潭水情變化，依水位下降情形滾動採取應變措施。

日管處表示，包含每天注意水位下降情形、引橋傾斜程度、浮排使用情形、調整船舶停靠位置、浮排拖離吃水位置並調整延伸至其他浮排使用、引橋封閉等措施，並通知南投縣渡船遊艇商業同業公會轉知公會成員及遊艇經營業者配合相關應變措施。（編輯：謝雅竹）1120316