謝國樑：願負擔基捷17.7億 但盼中央延長還款週期

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（中央社記者沈如峰基隆17日電）交通部次長胡湘麟今天拜會基隆市長謝國樑，討論基隆捷運經費負擔議題。謝國樑會後說，基隆願意負擔新台幣17.7億，但基隆財務困難盼中央延長還款週期。

基捷計畫經費分攤，基隆市政府分攤額從原本的17億元暴增到53億元，引發基隆市政府抗議。胡湘麟下午前往基隆市府拜會謝國樑，雙方密門商討經費分攤等議題。

胡湘麟會前受訪時說，今天到基隆主要目的就是把基捷推動相關細節讓基隆市府了解，這是推動多年的成果，也希望可了解基隆市政府對負擔經費的想法，大家共同探討。

胡湘麟指出，基捷經費若以基隆市政府現在的3級財力級次，目前中央可負擔到84%，這是目前算出來的，整個機制是按照這個作業在走，新北、台北都是如此。

謝國樑會後表示，這次會談有表達目前市府負債額已達67億元，若還要負債基捷53億，勢必達舉債上限，造成其他公共建設支出衝擊。

謝國樑指出，這次會談有兩大共識。第一、由於基捷要盡快進入綜合規劃期程，勢必基隆負擔額都要確定出來，因此日後會密集與中央開會，至少2週一次，好好討論與敲定未來雙方配合事項，讓基捷可順利完工。

第二、因為基捷是長久且重大建設，市府已請中央協助提出財務模型，也就是讓基隆有更長、更寬裕的還款週期，減輕基隆財務負擔，避免捷運蓋到一半後，基隆沒錢。

「基隆市政府對基捷持有滿滿的誠意」，謝國樑說，基隆市政府願意負擔17.7億元，雖中央好像有點困難，但市府還是會繼續努力爭取，基隆市府到底要負擔多少，不是今天會談的重點。

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媒體詢問，若基隆市府屆時要負擔超過17.7億元，會不會破局不蓋嗎？謝國樑表示，他不想破局，所以已建請中央把還款週期拉長，這也是合理要求，尤其基捷需要更長時間才能凸顯效益。

媒體也問到，如果還款週期拉長，基隆市府的負擔額也可以增加嗎？謝國樑表示，如果能拉長 市府會想辦法繼續增加負擔額。相信胡湘麟今天已了解基隆的財政困境，胡湘麟也願意把相關問題帶回行政院與交通部思考如何解套。（編輯：張銘坤）1120317