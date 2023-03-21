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基本工資工作小組29日開會 討論當前經濟情勢

2023/3/21 14:42
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（中央社記者張雄風台北21日電）勞動部今天表示，今年基本工資第一季工作小組會議預計於29日召開，委員討論項目主要以當前的經濟情勢、經濟數據及各行各業在今年調漲基本工資後的前景進行交流。

勞動部每季都會召開基本工資工作小組會議，第一、二季是工作小組會議，第三季則是基本工資審議委員會。勞動部今天表示，今年第一季工作小組會議預定將在3月29日舉行。

勞動部今天舉辦例行業務說明會。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，第一季的工作小組會議，主要先就當前經濟情勢討論，如消費者物價指數（CPI）等；今年第一季的數字，與去年預估當然會有變動，都會在工作小組中進行討論。

黃維琛指出，此外，今年基本工資調升後，各行各業的實施情況，如工商、製造業、批發零售業各自的前景，會進行一些意見交換，從不同面向交流。

基本工資於民國112年元旦起調漲，月薪為新台幣2萬6400元、時薪176元；配合基本工資調漲，勞保費率調成12%，受僱勞工每人每月增加53元、雇主負擔每人增加186元。（編輯：張雅淨）1120321

#勞動部
#黃維琛
#基本工資
黃維琛
訂單減少 無薪假增1162人製造業占9成無薪假減1020人 主因接單回穩停止實施
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