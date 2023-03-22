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各地晴朗暖熱東南部留意焚風 金馬易有低雲或霧

2023/3/22 07:53
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（中央社台北22日電）氣象局表示，今天台灣附近為西南風環境，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區，以及午後中部以北山區有零星降雨機率；溫度方面，各地夜晚、清晨低溫約攝氏22到24度，白天高溫都可升到30度以上。

中央氣象局特別提醒，台南、高雄、花蓮及台東局部地區有36度以上高溫發生的機率，東南部地區易有焚風發生，外出活動請注意防曬、多補充水分。

西南風影響，苗栗以北、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及馬祖易有較強陣風；金門、馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為偏南風至西南風，高屏空品區位於迎風面，擴散條件較佳，雲嘉南以北空品區位下風處，清晨至上午污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1120322

#馬祖
#金門縣
#氣象局
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