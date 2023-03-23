天氣暖熱金馬易有霧 鋒面接近北部宜花局部短暫雨
2023/3/23 07:56（3/23 13:06 更新）
中央氣象局23日發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱。圖為台北市華山文創園區，有家長拿出隨身型風扇給孩童吹風散熱，避免中暑。中央社記者趙世勳攝 112年3月23日
（中央社台北23日電）氣象局表示，今天鋒面接近，環境變得稍微不穩定，東北部及東部地區會有局部短暫陣雨，午後大台北地區及北部山區也有零星短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴。
中央氣象局指出，台灣仍在鋒前偏暖環境內，各地高溫普遍還是可以升至攝氏28到33度，其中台南及高雄近山區或河谷仍有局部36度以上高溫發生機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約19到23度。
金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。
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根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為西南風，高屏空品區位於迎風面，擴散條件較佳，雲嘉南以北空品區位下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖及金門易有局部霧或低雲，影響能見度。
花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1120323
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