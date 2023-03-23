美墨邊境成台商發展重鎮 政大拓展學生海外實習

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政治大學近期組團拜訪美國、墨西哥邊境地區的學校和廠商，盼透過產學合作，拓展學生海外實習機會。圖為訪團成員在德州大學艾爾巴索分校合影。（政大提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年3月23日

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（中央社記者陳至中台北23日電）政治大學近期組團拜訪美國、墨西哥邊境地區的學校和廠商，希望透過產學合作，拓展學生海外實習機會，鎖定這個台商與科技業的發展重鎮。

政大今天發布新聞稿，副學務長古孟玄、職涯中心總監張文美等人組團，於2月前往美國、墨西哥邊境考察，拜會德州大學艾爾巴索分校、艾華中文學校，以及英業達、緯創資通、和碩聯合科技等廠商。

政大指出，墨西哥原本就有很好的製造業基礎，靠近美國市場，從2021年起美墨邊境逐漸成為台商與科技業的發展重鎮。政大力推海外學習政策，將2023年視為海外職涯發展元年，便將美墨視為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情後首站。

另外，隨著中國的孔子學院退出，美墨華語文教學人才市場逐漸轉向台灣。政大此行也拜訪艾華中文學校（位於德州艾爾巴索市），校長祁沁萍透過政大表示，未來若有華語教學實習或正式職缺，將透過政大協助招募。

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古孟玄表示，語文能力、多元國際化及跨領域的特質，是企業在墨西哥遴選人才的關鍵。校方已著手規劃實習計畫，並邀請當地台商總會幹部與學生介紹當地產業環境。

古孟玄說，政大積極籌備墨西哥及拉丁美洲研究學術單位，希望結合產學合作、文化交流以及語言等，培育對拉丁美洲更深度認識的人才，也讓以人文社會科學見長的政大在海外市場更具能量。（編輯：管中維）1120323