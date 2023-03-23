世新校友力拚遊戲「沉沒意志」上架 返校談創業

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世新大學數位多媒體設計系校友張秉華從學生時期開始創作獨立遊戲「沉沒意志Minds Beneath Us」，他受邀回母校分享創業的種種困難，以及出社會後的心態差異。（世新提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年3月23日

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（中央社記者陳至中台北23日電）世新大學數位多媒體設計系校友張秉華從學生時期開始創作的獨立遊戲「沉沒意志」，力拚今年上架Steam平台。他受邀回母校分享創業的種種困難，以及出社會後的心態差異。

世新大學今天發布新聞稿指出，數媒系舉辦職涯增能講座，邀請張秉華分享創業歷程。張秉華目前擔任熊骨工作室負責人，團隊前身為數媒系畢業製作小組，學生時期開始創作的獨立遊戲「沉沒意志Minds Beneath Us」曾拿下放視大獎金獎、巴哈姆特ACG創作大賽遊戲組銀賞等，目前正在開發階段。

張秉華表示，他對遊戲的熱愛，來自高中時流行的「魔獸世界」及「英雄聯盟」等，當時他就想，如果能自己做遊戲就好了；後來接觸到「異塵餘生」，創作慾望更加強烈，於是選擇就讀數媒系。

張秉華大學期間，曾開發2款手機遊戲；畢業製作時開始規劃的「沉沒意志」，如今將力拚上架Steam平台。他坦言隨著預定的上架日期逼近，越來越感受到「做自己想做的事要付出代價」，但即便面臨龐大壓力，他從沒想過放棄。

張秉華分享，學生時期，「創作理念」是首要的堅持；但進入社會後，資金及市場成為團隊首要考量，必須讓玩家滿意與喜歡，進而讓遊戲賺錢。

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工作室成立3年多，張秉華說，「太多東西不知道、太多東西要學。」團隊為統合許多小困難，也影響開發效率。他藉由自身經驗，鼓勵數媒系學弟妹在學期間把握做專案的機會，過程中會面臨規劃、刪減的考驗，「畢竟『做完』跟『做一部分』是完全不同的體驗。」

根據Steam平台的介紹資訊，「沉沒意志」是一款科幻懸疑主題的冒險遊戲，背景設定在一個人工智慧掌管大量工作的近未來亞洲城市中，遊戲主角被困在一具不屬於自己的身體裡，代替他做出選擇並與他一同面對隨之而來的命運。（編輯：戴光育）1120323