屏東純青維修咖啡車出任務 助力獨老檢修老舊燈座

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）屏東縣政府照顧弱勢及獨老，今年推出純青維修咖啡行動服務車，日前接獲一名獨居長輩家中的燈座鏽蝕、總開關裸露，由專業水電師傅前往檢修，讓獨老住得安心又安全。

屏東縣政府今天新聞稿表示，一般人能自行尋覓廠商修繕水電，但對於低收弱勢家戶或年邁獨居長者，因經濟因素、體能關係，未尋求改善影響生活品質，造成潛在的危險因子或發生無法挽回的意外。為照顧獨居長者安全居家環境，服務對象由社會處社工轉介，後續由維修志工進行免費簡易水電修繕服務，讓有需要獨居長輩可以一邊喝咖啡、一邊修水電，讓關懷再升級。

社會處表示，這名獨居長輩年事已高、視力退化，無法再爬高換燈座燈管，社工訪視過程中發現了長輩家中已鏽蝕的燈座及裸露的總開關區，為維護居家安全，由純青維修咖啡行動服務車的修繕志工協助修繕。

修繕期間，志工在水電師傅帶領下丈量且慢慢切割微調，將近2個小時時間，替長輩家室外燈區燈座、電線配置插座開關更換，及替室內總開關區的換上不銹鋼罩。長輩則在一旁不斷誇獎志工用心。

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社會處指出，維修志工抱持著不僅可以幫助獨居長輩，也可以學習維修技術幫助家人，不斷進修與精進自我，期盼能成為社會服務深入社區角落的光源。

縣府提及，目前維修志工隊約有20名，出勤服務都會由專業水電師傅陪同，主要服務項目以防止長輩跌倒的安全照明小型維修或是居家老舊插座更換、電線裸露等問題，希望用專業的服務及熱情為長輩點亮黑暗中的暖光。（編輯：孫承武）1120324