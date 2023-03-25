響應關燈一小時 台北101大樓關閉外牆燈光

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（中央社記者曾智怡台北25日電）響應「Earth Hour 關燈一小時」活動，台北101今天晚間8時30分起關閉大樓外牆燈光，並呼籲租戶關閉非必要燈光，直至晚間11時。台北101指出，自2009年起持續響應至今已14個年頭，據統計，台北101關燈一小時可省下91度電。

「Earth Hour 關燈一小時」活動已成為全球最大自發性公益減碳行動，提倡在每年3月最後一個星期六，於當地時間晚上8時30分起關上不必要的電燈一小時，藉此呼籲在全球氣候變遷下，每個人無論年齡、性別及背景，都有改變世界的能力與責任。

台北101表示，作為全球最高綠建築，盼延續發揮永續建築的影響力，呼籲大眾重視實踐低碳生活、改變過度消耗地球資源的生活習慣；同時希望大眾意識到守護地球並不難，勿以善小而不為，只要透過簡單的「關燈」行動，就能做出貢獻。

據台電統計，今晚全台響應地球一小時關燈活動共節電約15萬度，刷新參與14年來歷史新高紀錄，等同減少76.4噸的二氧化碳排放。（編輯：楊凱翔）1120325