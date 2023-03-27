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利率連升 林右昌：房貸補貼延到明年政策貴在穩定

2023/3/27 10:25
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（中央社記者王揚宇台北27日電）對於央行利率連5升，影響房貸族；內政部長林右昌今天表示，政策性的利息補貼會延長到民國113年。至於是否可能對某些族群增加一些補貼，他指出，任何補貼政策應該要從長計議，必須要穩定。

央行宣布升息半碼，關於房貸部分，行政院24日表示，青年安心成家購屋貸款及政策性房貸維持補貼利率半碼（0.125%）至113年底，且政府已經超前部署在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」中，規劃減輕中低薪房貸族的居住負擔，提供符合資格者新台幣3萬元的一次性定額支持，預估約有55萬戶中低薪房貸族受惠。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議今天併案審查行政院函請審議內政部組織法修正草案等案；林右昌列席報告，並備質詢。

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林右昌會前接受媒體訪問，有關利率連5升，民眾向立委陳情，有無可能在房貸補貼外，多一個青年成家補貼；林右昌說，利率的提升是央行就整體國家經濟及金融的政策，至於補貼的事情，行政院日前也已作說明，中央政府政策性的利息補貼會延長到113年。

至於是否可能對某些族群增加一些補貼，林右昌說，任何一個補貼政策，應該要從長計議，不是因為某個利息而有新的措施，必須要穩定。（編輯：郭無患）1120327

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