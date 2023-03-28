中華郵政調升存款利率 0.115至0.165個百分點

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中華郵政公司宣布，29日起調升存款利率，調幅0.115至0.165個百分點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）中華郵政公司今天宣布，明天起調升存款利率，調幅0.115至0.165個百分點；其中就學貸款與青年購屋貸款參考依據的中華郵政1年期及2年期定儲機動利率都是調升0.125個百分點。

中華郵政發布新聞稿，各期別郵政定期儲金利率調整後如下：

（一）1月期定期儲金年利率，一般：固定1.090%、機動1.090%；新台幣500萬元（含）以上：固定0.580%、機動0.580%。

（二）3月期定期儲金年利率，一般：固定1.160%、機動1.160%；500萬元（含）以上：固定0.585%、機動0.585%。

（三）6月期定期儲金年利率，一般：固定1.325%、機動1.310%；500萬元（含）以上：固定0.600%、機動0.600%。

（四）9月期定期儲金年利率，一般：固定1.355%、機動1.325%；500萬元（含）以上：固定0.610%、機動0.610%。

（五）1年期定期儲金年利率，一般：固定1.600%、機動1.560%。500萬元（含）以上：固定0.710%、機動0.705%。

（六）2年期定期儲金年利率，一般：固定1.625%、機動1.595%；500萬元（含）以上：固定0.715%、機動0.715%。

（七）3年期定期儲金年利率，一般：固定1.625%、機動1.615%；500萬元（含）以上：固定0.720%、機動0.720%。

另外，郵政存簿儲金年利率調為0.705%，媒體轉帳薪資存款年利率調為0.760%，郵政劃撥儲金（未領用支票戶）年利率調為0.580%，公教存款年利率調為1.595%。（編輯：李錫璋）1120328