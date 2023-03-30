匈牙利布達佩斯市訪高雄 盼深化智慧城市轉型合作

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）匈牙利布達佩斯市副市長Gabor Kerpel-Fronius率團今天拜會高雄市副市長林欽榮，Gabor Kerpel-Fronius希望此行了解高雄市如何推廣智慧城市應用及輔導策略，也歡迎高雄企業到布達佩斯投資。

Gabor Kerpel-Fronius率團今天拜會林欽榮，雙方就智慧城市發展經驗、智慧交通等議題意見交流，高雄市政府行政暨國際處並於會後發布新聞稿說明。

林欽榮說，高雄蓮池潭龍虎塔登上匈牙利旅遊雜誌「Világjáró（世界旅行家）」封面，這是高雄向歐洲旅遊市場推廣的努力成果；台灣與匈牙利在文化、經貿領域互動漸趨熱絡，匈牙利國內有多間台灣企業投資生產，雙邊未來有無窮合作潛力。

Gabor Kerpel-Fronius表示，布達佩斯市推動「Budapest Global平台」，目的在媒合政府、企業及非政府組織等共同合作，為布達佩斯的未來創造更有利於人民的環境，也樂見台灣在地企業共同參與這項計畫。

Gabor Kerpel-Fronius說，此行也希望了解高雄市如何推廣智慧城市應用及輔導策略，也歡迎高雄企業到布達佩斯投資。

林欽榮也推薦並邀請布達佩斯市訪團參觀高雄市智慧運輸中心，更舉近期許多大型活動如何迅速疏散人潮的例子分享，相信兩市均著重智慧城市及交通發展，未來將有許多潛在合作契機。（編輯：陳仁華）1120330