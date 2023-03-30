更多編輯台推薦新聞：
英國名廚勒帕德：台灣柑橘果醬風味獨到 足以自豪
生活

英國名廚勒帕德：台灣柑橘果醬風味獨到 足以自豪

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金管會納管虛擬資產 9面向督導業者防洗錢、審查商品上下架
首頁 / 生活

預防鳥巢釀停電 台電南投區處移除6處加裝驅鳥器

2023/3/30 14:49（3/30 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣電力公司南投區營業處為避免「鳥害」造成突發停電，積極採取主動預防措施，加強線路巡視、移除鳥巢，統計今年至3月發現的6處鳥巢已全部移除完成。（台灣電力公司南投區營業處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月30日
台灣電力公司南投區營業處為避免「鳥害」造成突發停電，積極採取主動預防措施，加強線路巡視、移除鳥巢，統計今年至3月發現的6處鳥巢已全部移除完成。（台灣電力公司南投區營業處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）減少鳥巢造成停電，台電南投區處加強線路巡視、移除鳥巢、加裝驅鳥器，若巢內發現鳥蛋或雛鳥，移至安全處或轉交保育單位，今年截至3月已發現6處電桿有鳥巢，全部完成移除。

春季是鳥類築巢繁殖高峰期，台灣電力公司南投區營業處為避免「鳥害」造成突發停電，積極採取主動預防措施，針對歷年鳥巢引起停電製作事故斑點圖，加強線路巡視、清除鳥巢、加裝驅鳥器，避免鳥類再次築巢或棲息造成停電，達成穩定供電兼顧生態保育。

台電南投區處維護經理黃順瑞今天透過新聞稿表示，統計今年至3月已發現6處鳥巢，陸續移除，但在移除前會先確認鳥巢內是否有鳥蛋或雛鳥，須先淨空才會移除，且若發現鳥蛋或雛鳥會移至附近安全位置，或轉交保育單位，台電負責穩定供電也重視生態。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃順瑞說，鳥巢常見樹枝或雜草構築，也有鐵絲等導電材質，可能造成停電事故，甚至引發鳥巢著火，人員移除鳥巢時為確保工作安全，會評估現場環境並落實安全防護，採取暫時斷電或掩蔽方式移除鳥巢，移除後在原桿加裝驅鳥器，避免鳥類再次築巢或棲息。

台電南投區處長張毓哲表示，台電持續積極採取各種防止鳥獸對電力設備造成損壞和供電中斷相關措施，如更換被覆式熔絲鏈開關、加裝被覆罩及卡扣式防護線管等，防止鳥獸碰觸、提升絕緣強度避免停電事故，民眾若發現電桿有鳥巢，可撥專線1911通報。（編輯：陳政偉）1120330

#台電南投區處
#黃順瑞
#張毓哲
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族