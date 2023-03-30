預防鳥巢釀停電 台電南投區處移除6處加裝驅鳥器

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台灣電力公司南投區營業處為避免「鳥害」造成突發停電，積極採取主動預防措施，加強線路巡視、移除鳥巢，統計今年至3月發現的6處鳥巢已全部移除完成。（台灣電力公司南投區營業處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月30日

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）減少鳥巢造成停電，台電南投區處加強線路巡視、移除鳥巢、加裝驅鳥器，若巢內發現鳥蛋或雛鳥，移至安全處或轉交保育單位，今年截至3月已發現6處電桿有鳥巢，全部完成移除。

春季是鳥類築巢繁殖高峰期，台灣電力公司南投區營業處為避免「鳥害」造成突發停電，積極採取主動預防措施，針對歷年鳥巢引起停電製作事故斑點圖，加強線路巡視、清除鳥巢、加裝驅鳥器，避免鳥類再次築巢或棲息造成停電，達成穩定供電兼顧生態保育。

台電南投區處維護經理黃順瑞今天透過新聞稿表示，統計今年至3月已發現6處鳥巢，陸續移除，但在移除前會先確認鳥巢內是否有鳥蛋或雛鳥，須先淨空才會移除，且若發現鳥蛋或雛鳥會移至附近安全位置，或轉交保育單位，台電負責穩定供電也重視生態。

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黃順瑞說，鳥巢常見樹枝或雜草構築，也有鐵絲等導電材質，可能造成停電事故，甚至引發鳥巢著火，人員移除鳥巢時為確保工作安全，會評估現場環境並落實安全防護，採取暫時斷電或掩蔽方式移除鳥巢，移除後在原桿加裝驅鳥器，避免鳥類再次築巢或棲息。

台電南投區處長張毓哲表示，台電持續積極採取各種防止鳥獸對電力設備造成損壞和供電中斷相關措施，如更換被覆式熔絲鏈開關、加裝被覆罩及卡扣式防護線管等，防止鳥獸碰觸、提升絕緣強度避免停電事故，民眾若發現電桿有鳥巢，可撥專線1911通報。（編輯：陳政偉）1120330