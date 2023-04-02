國小籃球賽雙北對戰 疑制止搖旗吶喊險釀衝突

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（中央社記者王鴻國、陳昱婷新北2日電）全國國小籃球錦標賽（EBC）昨天進行台北市、新北市某2校比賽時，疑發生有人因不滿對方學童在場外籃框後搖旗吶喊干擾罰球進而出現奪旗風波險釀成雙方家長衝突。

全國國小籃球錦標賽（EBC）26日登場，昨天進行新北市、台北市某2校對戰賽事時，雙方實力相當且互有小幅拉距，最後新北市某小學以些微分數差距敗北。不過，根據比賽直播畫面，比賽過程中疑有家長因故險釀衝突。

從比賽直播畫面顯示，比賽進入最後幾分鐘的賽事時，當時比數領先的北市某小學球員進行罰球，疑有學童在場外籃框後面舞台上搖旗吶喊進而引發某家長不滿上前奪下學童的旗子、丟棄。

對此，新北市教育局今天接受媒體採訪表示，經了解，參賽的新北市這所小學家長認為這個制止舉動已嚇到搖旗吶喊的學童，因而分別向對方教練及大會反映。另外，此校也與家長的溝通，期待賽事圓滿落幕。

參賽的新北市這所小學校長向中央社記者說明，事發當時已向對方教練反映，認為對方家長若覺得小朋友的加油動作疑有戰術干擾情形，應向大會反映。

新北市這所小學校長指出，當天比賽比較激烈，雙方家長也比較太投入，但當天沒有肢體衝突，也沒有抗議的情事。另外，因為1年有20多場比賽，球賽有輸有贏，應該不會對小朋友造成太大影響。

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賽事一方的台北市某小學校長也針對雙方學校後續的溝通狀況表示，如果是自己學校的教職員或家長，當然可以協助處理，但目前並不清楚制止學童搖旗吶喊的人是誰，「我們都不認識那個人」。

這名北市校長指出，在昨天比賽過程中，至少2度看到有小朋友拿著掛有面具的旗桿在籃框後方揮舞、晃動，試圖對進攻選手造成干擾，但上前制止的人並不是北市學校的教職員或家長；學校的球員訓練有素，並沒有受到場邊小插曲影響。（編輯：戴光育）1120402