清明連假第3天 省道估旅遊車潮湧現

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（中央社記者余曉涵台北3日電）今天是清明連假第3天，公路總局預估仍會出現出遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道及觀光景點等。

交通部公路總局發布新聞稿表示，預估今天出遊車潮仍將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，像是北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道；中部台74線台中環線接國3；南部台86線仁德系統路段、台86線歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道及台88線鳳山到五甲。

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其他易塞車路段，還有主要省道幹道，包含台9線蘇花路廊、台1線水底寮到楓港、台61線鳳鼻到香山及中彰大橋。觀光景點易壅塞路段，像是北部台2線、台2乙線關渡到淡水路段、台2線萬里到大武崙、台3線大溪路段，以及東部台9線礁溪路段。建議用路人出發前先查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

公路總局指出，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。（編輯：張雅淨）1120403