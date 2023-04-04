更多編輯台推薦新聞：
坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
儲蓄率探3年新低藏玄機 官員指疫後消費潮可能不如預期
首頁 / 生活

又見境外移入登革熱案例 高市發250元禮券鼓勵採檢

2023/4/4 12:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄4日電）高雄市昨天出現第6例境外移入登革熱，高雄市衛生局指出，一名60多歲女性上月底自泰國入境，後續發生發燒、頭痛、噁心嘔吐和紅疹，疾管署發布檢驗結果確診為登革熱陽性。

高雄市長陳其邁提醒，民眾自東南亞等登革熱流行地區入境小港機場，如有出現不適症狀，通關時務必主動告知機場檢疫人員進行採檢，衛生局將頒贈新台幣250元禮券。

衛生局指出，東南亞登革熱疫情嚴峻，病毒入侵風險高。該名確診女性在3月27日入境，29日出現症狀後曾至醫院急診未改善，期間有發燒自行服用普拿疼退燒。

該名女性在31日再次就醫、檢驗登革熱NS1快篩陰性。疾管署實驗室發布檢驗結果為PCR陽性、IgM陰性、IgG陰性、NS1陰性，綜合檢驗結果為登革熱陽性（登革病毒第四型）。

衛生局今天發布新聞稿表示，經疫調確認個案在上月27日自泰國入境，個案住在楠梓，在28日曾在大社區菜市場停留約1小時。

根據疾管署統計，越南、菲律賓及泰國今年登革熱病例數已高於去年同期；馬來西亞及泰國疫情也有上升趨勢，印尼則是多地發生疫情。

衛生局指出，目前邊境管制開放，往來東南亞民眾需特別留意登革熱感染風險。對於境外移入高風險族群，衛生局啟動「登革熱決戰境外專案工作」，針對特定場域加強病媒蚊監測工作以及定期清消工作，嚴防傳播風險延伸至周邊社區。

陳其邁說，民眾返國後14天內，如出現發燒、頭痛、骨頭肌肉痠痛、腹瀉、皮膚出紅疹，要盡快就醫並主動告知醫師相關旅遊史。醫師也要提高警覺落實TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），落實通報、抽血採檢。

高雄市共有478家「登革熱整合醫療合約院所」免費提供快篩試劑，可於抽血採檢30分鐘內完成初步檢驗。（編輯：黃世雅）1120404

#高雄市衛生局
#陳其邁
#高雄市
陳其邁
共賞紙風車劇團「雞城故事」 陳其邁與萬人嗨翻高雄今三場齊唱 8萬人進出場考驗交通調度
登革熱
登革熱境外移入病例增 環保署籲清明連假出遊防蚊台南第2例登革熱境外移入 外籍學生住院治療中
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族