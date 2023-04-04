又見境外移入登革熱案例 高市發250元禮券鼓勵採檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄4日電）高雄市昨天出現第6例境外移入登革熱，高雄市衛生局指出，一名60多歲女性上月底自泰國入境，後續發生發燒、頭痛、噁心嘔吐和紅疹，疾管署發布檢驗結果確診為登革熱陽性。

高雄市長陳其邁提醒，民眾自東南亞等登革熱流行地區入境小港機場，如有出現不適症狀，通關時務必主動告知機場檢疫人員進行採檢，衛生局將頒贈新台幣250元禮券。

衛生局指出，東南亞登革熱疫情嚴峻，病毒入侵風險高。該名確診女性在3月27日入境，29日出現症狀後曾至醫院急診未改善，期間有發燒自行服用普拿疼退燒。

該名女性在31日再次就醫、檢驗登革熱NS1快篩陰性。疾管署實驗室發布檢驗結果為PCR陽性、IgM陰性、IgG陰性、NS1陰性，綜合檢驗結果為登革熱陽性（登革病毒第四型）。

衛生局今天發布新聞稿表示，經疫調確認個案在上月27日自泰國入境，個案住在楠梓，在28日曾在大社區菜市場停留約1小時。

根據疾管署統計，越南、菲律賓及泰國今年登革熱病例數已高於去年同期；馬來西亞及泰國疫情也有上升趨勢，印尼則是多地發生疫情。

衛生局指出，目前邊境管制開放，往來東南亞民眾需特別留意登革熱感染風險。對於境外移入高風險族群，衛生局啟動「登革熱決戰境外專案工作」，針對特定場域加強病媒蚊監測工作以及定期清消工作，嚴防傳播風險延伸至周邊社區。

陳其邁說，民眾返國後14天內，如出現發燒、頭痛、骨頭肌肉痠痛、腹瀉、皮膚出紅疹，要盡快就醫並主動告知醫師相關旅遊史。醫師也要提高警覺落實TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），落實通報、抽血採檢。

高雄市共有478家「登革熱整合醫療合約院所」免費提供快篩試劑，可於抽血採檢30分鐘內完成初步檢驗。（編輯：黃世雅）1120404