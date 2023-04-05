1%至2%孩童可能尿床到15歲 男多於女

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）許多家長以為孩童尿床不用治療，但有1%至2%可能持續到15歲，且男多於女。當孩童有尿床情形，家長可先觀察記錄排尿狀況，並要了解尿床非自願，切勿責罵，親子一同正向面對。

尿床（也稱為夜間遺尿）是兒科門診常見求診問題。台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師王珍冠近日透過新聞稿表示，當孩童到了4歲時，開始有意識到膀胱的漲尿感，自然而然就學會控制白天的排尿。

然而，夜間膀胱控制訓練通常需要更長時間，預計要到孩子5至7歲時才會較為成熟。

王珍冠指出，根據各年齡層尿床盛行率，5歲孩童有16%會尿床，直至15歲時，仍有1%至2%會發生持續尿床，且男孩尿床比例大約是女孩的2倍。

王珍冠說，導致孩童尿床的原因，包括膀胱發育成熟較慢、膀胱容量比同年齡較小、家族遺傳、血管加壓素（一種減少尿液產生的激素）製造減少、嚴重便秘、情緒焦慮等，也可能是潛在疾病如糖尿病、蟯蟲病、腎衰竭、癲癇發作等。

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王珍冠提醒，當家裏有孩童尿床情形，家長可先觀察並記錄孩童在白天和夜間睡眠排尿狀況，例如有無伴隨頻尿、尿急等，以及排尿時間和次數、排尿量與每天喝水的量，就診時可提供醫師做為初步評估。

此外，在開始接受尿床治療之前，家長和孩童要確定有強烈的動機及良好溝通與互動，治療過程有時不如預期，家長應了解孩童尿床並非自願，不要因為尿床問題責罵小孩，以鼓勵代替處罰，讓孩童積極正視參與過程，從而培養責任感。（編輯：方沛清）1120405