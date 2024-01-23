日月光電子廠串聯產業鏈 回收廢棄物年減碳5千噸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北23日電）環境部推動資源循環網絡計畫，日月光集團台灣福雷電子為台灣首個申請的事業，帶頭串聯上、中、下游產業鏈，讓產出的廢Tray盤經處理後能原型再使用，每年可減碳4944噸。

為了讓業界有廢棄物循環再利用的彈性，環境部111年推動「資源循環網絡計畫」，輔導有意願的業者串聯上、中、下游事業，提出廢棄物回到製程或循環利用方式，共同參與廢棄物再利用，日月光集團台灣福雷電子公司擔任領頭羊，成為全台第1個申請計畫的企業。

日月光集團高雄廠廠務環工處處長易良翰今天在記者會表示，Tray盤是1種常見的塑膠包裝方式，能保護產品在運輸過程避免遭受摩擦或碰撞而受損，日月光集團台灣福雷電子公司每月都會產出約200噸的廢Tray盤，過往多為委外處理成次級塑膠材料，無法回到公司內再利用。

易良翰指出，為了讓廢Tray盤可以「原型再利用」，福雷電子加入「資源循環網絡計畫」，連結上下游產業鏈，讓廢棄物不受定型化循環模式限制，不僅能加速廢棄物轉資源化的速度，也能簡化行政流程等。

易良翰說，雖然過去委託廠商破碎的處理成本花費不高，但是利用資源循環網絡計畫能將廢Tray盤回到原廠「原型再利用」，每年經濟效益達新台幣1200萬元，在減碳部分，1年也可以減少4944噸的二氧化碳當量，具有相當的循環效益。

除了日月光集團外，面板大廠群創光電則是導入資源循環模式，將化學品一次液送至同一法人再利用生成再生液回到原廠使用，或是將化學品一次液送至另一廠區調配再製，再送至原料供應商進行成分、濃度調整，並將再生液送回原廠使用。

群創光電經理謝岱紘指出，群創主要產品為液晶電視、電腦、車用顯示智慧醫療應用及導航機，製程使用到的化學品相當多，因此一直在思考如何再利用，原本只有委外處理，但後來透過各部會協助導入資源循環模式。

謝岱紘說，透過循環再利用，每年廢物循環利用量超過1.3萬公噸，其中1.1萬噸經過利用可以回到原廠再使用，每年可節省9.8億元的費用，年減碳約587公噸，目前也正在思考導入更多資源循環模式，提升再利用效益。

環境部表示，為了實現2050年淨零碳排，將持續透過政策引導，推動資源循環和提高資源使用率，盼企業可以一同加入落實資源永續循環利用。（編輯：管中維）1130123