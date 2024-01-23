調查：8成憂氣候變遷影響 推綠能因應最有效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北23日電）媽媽氣候行動聯盟最新民調顯示，近8成民眾擔心氣候變遷帶來影響，雖仍逾半數不知道淨零政策，但認為提升再生能源發展與利用率、推動低碳生活因應最有效，建議政府採納推動。

媽盟委託大數據股份有限公司在2023年底、2024年初進行台灣地區「氣候變遷與永續生活調查暨網路輿情分析」，並根據民意調查與輿情彙整呼籲，政府應在政策上更大力推展再生能源發展，加強宣導或提供誘因讓民眾從生活態度及方式改變，一起促進淨零綠生活達成。

調查結果顯示，超過7成受訪者認為氣候變遷已經影響日常生活，且近8成擔心氣候變遷可能帶來影響；同時有5成3認為企業、政府、個人都應為減少溫室氣體排放負責。

但是調查發現，政府宣布2050淨零路徑及政策已有2年，仍有超過5成的民眾不知道台灣有淨零政策，並有過半數認為台灣再生能源發展速度慢，逾4成民眾高估台灣再生能源供電量。

對於如何有效因應氣候變遷的永續行動，除有43.8%受訪者認為個人交通面減緩氣候變遷最有效，也認同應推行永續行動，多從飲食及旅居面著手；推動低碳生活，包含減少一次性浪費與促進資源回收，以及提升太陽能、風能等再生能源的發展和利用率，是民眾認為最有效減緩氣候變遷的政策。

媽盟並發現民意調查與網路輿情產生呼應，包含網友最擔心空氣品質，其次是極端天氣，認為政府應藉政策推動永續行動，企業應藉永續商品呼應永續行動。

2023年淨零聲量較2022年衰退9.1%；不過，2023年永續旅居聲量較2022年成長34.7%；2023年永續飲食聲量也較2022年成長3.4%。

過度包裝及環保材質議題方面，67.5%受訪者關心年節禮盒是否是環保材質包裝，71.3%關心年節自用商品是否為環保材質包裝；73.5%認為禮盒過度包裝會降低購買意願，76.6%認為自用年貨過度包裝會降低購買意願。（編輯：管中維）1130123