高雄「淨零學院」開課 中油參訓培育人才
2024/1/23 17:00（1/23 17:26 更新）
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）為培訓淨零專業人才，台灣中油公司石化事業部今天派出事業部主管及溫室氣體盤查小組成員共30人，參加高雄淨零學院課程企業專班，盼促進內部建構碳盤查、節能減碳技術能力。
高雄市環保局去年11月成立「淨零學院」，以因應國際淨零碳排趨勢，推動產業數位、淨零雙軸轉型，陸續推出許多課程培育人才。
台灣中油公司石化事業部響應，由事業部主管及溫室氣體盤查小組成員共30人參加今天開辦的「ISO14064-1組織層面溫室氣體內部稽查證員」課程企業專班，培訓公司淨零專業人才。
台灣中油公司會後新聞稿表示，高雄市產業橫跨鋼鐵、石化、金屬、扣件、高科技等供應鏈，而中油公司積極推動內部碳管理，以行動力響應政府淨零轉型。
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台灣中油公司表示，此次證照課程訓練分為今天1天前導課程與27、28日2天證照課程，將促進內部建構碳盤查、節能減碳技術能力，並與國際接軌，遵循國際ISO指引，培育國際認證專業淨零人才，達成2050淨零轉型目標。
淨零學院課程規劃以通識、證照、技術課程為主，通識課程擴大政府、產業、社會對於淨零的認知，證照課程與查驗機構合作，培訓盤查、碳足跡等ISO課程，技術課程則依照產業特性授課，並納入企業實務分享等相關課程。（編輯：郭諭儒）1130123
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