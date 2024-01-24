二期空污防制跨部會合作 新增臭氧目標、鎖定中南部

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）改善空氣品質，環境部提出第二期空氣污染防制方案，除細懸浮微粒，也首度新增臭氧目標，8小時紅色警示站日數要改善8成，另外也鎖定中南部，針對重要污染源加強管理。

環境部今天召開記者會說明第二期空氣污染防制方案（113年至116年），將結合9大部會，共同投入新台幣766億元改善空氣品質。

環境部大氣環境司司長張順欽今天在記者會指出，第一期空氣污染防制方案已在去年底完成，環境部接續提出第二期方案，有別於第一期主要著重於汰換高污染的產業鍋爐、車輛，第二期方案以提升區域空氣品質並結合淨零政策為主。

張順欽說，第二期空氣品質將改善2種空氣污染指標污染物，包含細懸浮微粒（PM2.5）以及臭氧（O3），前者希望民國116年平均濃度改善至13微克/立方公尺，後者則是8小時紅色警示站日數，較108年改善8成。

張順欽也提到，第二期方案9大部會將跨域合作共同打造清新空氣，其中環境部規劃投入79億元，除持續加嚴排放標準降低工廠及車輛污染排放外，也將補助電動公車、增設充電樁及優化電動公車路網，創造電動車友善環境，而經濟部則規劃投入約18億元用於工業輔導改善、電動物流車、電動機車能源補充設施；交通部及農委會等部會預計投入約19億元於綠色運輸及改善河川揚塵。

此外，在跨部會合作下，台電、中油、中鋼、中華郵政等國營及政府轉投資事業，規劃共計投入650億元分別進行製程改善、提升防制設備效率、郵務車電動化等對空氣污染改善的有效措施。

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張順欽也提到，第二期方案將加強中南部空污管理，將針對中南部重要污染源包含台中電廠、中龍鋼鐵、興達電廠、中鋼、中油等加強減量，另外地方政府2月底必須提交空氣污染防制計畫，也因地制宜要求納入重點措施，像是雲林必須有河川揚塵、石化業管制，彰化要針對焚化廠優化空氣污染防制設備等。

張順欽說，2050淨零目標充滿挑戰，第二期方案將持續提升行業減量技術、強化車輛及機具管理、推動減污減碳共利策略並加強特定季節應變，透過跨部會、中央與地方合作改善污染問題。（編輯：李亨山）1130124