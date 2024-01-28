培養偏鄉生閱讀思辨力 國中師蔣佳珈盼翻轉弱勢

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（中央社記者許秩維台北28日電）花蓮縣化仁國中約7成學生來自弱勢家庭，教務主任蔣佳珈規劃多元課程，幫助孩子習得「閱讀」與「思辨」能力，盼藉此翻轉弱勢困境，獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，花蓮縣化仁國中的學生族群多元，包括原住民、閩南、新住民、客家等，多數家長靠打零工維生，或從事農漁牧業，因社經背景弱勢，許多家長被迫離鄉工作，靠年邁的阿公阿嬤隔代教養。

蔣佳珈表示，學校學生數雖然不多，但學區幅員廣大，從吉安鄉一直到東海岸台11線，再往南25公里到蕃薯寮，都有化仁的學生；她每天到校，就要關注約250名學生的學習狀態，而這些學生有高達7成來自弱勢家庭。

「化仁國中的老師不但要當老師，還要當父母。」蔣佳珈提到，除了照顧生活起居，還要關心心理狀態，更要讓學生走上學習正軌。由於學生普遍學習成就低落，蔣佳珈與老師們因此規劃許多提升學習興趣的活動。

化仁國中有了藝術、體育等社團活動後，孩子的精力得到釋放，也從中找到成就感。蔣佳珈與老師們並針對108課綱規劃「閱讀米其林」與「小論文萬花筒」的校訂課程，增加孩子們的知識見聞，同時學習找問題的核心，想出解決辦法，藉此提升閱讀以及思辨能力。

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長期推動閱讀的化仁國中也於109年時得到全國閱讀磐石獎。蔣佳珈認為，閱讀是出社會後重要的關鍵技能，孩子有了閱讀能力，可以在各領域裡自我學習，或進行專業研習及進修，就能去學習日新月異的知識。

蔣佳珈表示，化仁國中附近沒有補習班，學校是孩子唯一學習的場域，以前的孩子因家庭弱勢，會先自我否定，也對未來缺乏想像力，她希望藉由讓孩子學會「閱讀」與「思辨」，出社會後到哪裡都派得上用場。（編輯：管中維）1130128