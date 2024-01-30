教育部補助1.5億元 雲林縣2幼兒園增設7班

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（中央社記者許秩維台北30日電）為增加友善育兒空間，教育部已補助雲林縣9處興建幼兒園經費，近日動土的北港幼兒園和新落成的斗南非營利幼兒園，共獲新台幣1.5億元補助，合計可增設7班。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為擴大公共化教保服務供應量的政策，教育部持續補助各縣市增添轄內友善育兒空間，以雲林縣為例，國教署已補助9處興建幼兒園園舍經費，總補助經費逾5.1億元。

雲林縣北港鎮立幼兒園於1月27日舉行動土儀式，雲林縣斗南非營利幼兒園今天舉行落成啟用典禮，2園獲得國教署補助總額逾1.5億元。

國教署說明，北港幼兒園現有建物為舊辦公廳舍所整建，且位於菜市場內環境吵雜，國教署補助興建經費約8365萬元，預計114年完工，可增加3班收托人數，希望作為幼兒教育學習的優質場域，並成為雲林縣推動幼兒教育的重要里程碑。

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另外，今天舉行落成啟用典禮的雲林縣斗南非營利幼兒園，新設4班將於今年2月開始招生，為斗南地區的家長提供優質、平價的教保服務；國教署除補助園舍興建，也補助建築物裝修及購置教學設備，總補助經費約6798萬元。

國教署表示，在公幼部分，就學繳費上限從109學年的2500元，降至現在的1000元；非營利幼兒園部分，就學繳費上限從109學年的3500元，降至現在的2000元，希望能減輕家長負擔，讓家長放心工作、安心托育。（編輯：管中維）1130130