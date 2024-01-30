1月寒流農業產物損失179萬元 甘藍最慘重
2024/1/30 18:43（1/30 19:22 更新）
（中央社記者吳欣紜台北30日電）農業部今天發布1月下旬寒流襲台全台農業災情報告，截至今天下午5時止，農業產物估計損失新台幣179萬元，農作物以甘藍損失最多，總計51萬，縣市以新竹縣損失76萬最多。
農業部農糧署、漁業署今天彙整各直轄市、縣市政府查報資料，發布1月下旬寒流農業災情報告，截至今天下午5時止，農業產物估計損失計179萬。
以農作物來看，估計損失金額143萬元，其中含養蜂損失18萬元，農作物被害面積22公頃，損害程度18%，換算無收穫面積4公頃。
至於受損作物主要為甘藍，被害面積10公頃，損害程度20%，換算無收穫面積2公頃，損失金額51萬元，其次為蓮霧、桃、桶柑及結球白菜等；漁產估計損失金額36萬元，受損漁產主要為文蛤池混養工作魚。
若以縣市別來看，以新竹縣損失76萬元（占42%）、雲林縣損失36萬元（占20%）、高雄市損失31萬元（占17%）、屏東縣損失19萬元（占10%）及桃園市損失16萬元（占9%）較為嚴重。
農業部表示，此災情報告資料將持續彙整更新。（編輯：陳政偉）1130130
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