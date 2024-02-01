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首頁 / 生活

全國技專實務專題競賽 徵件到3/18截止

2024/2/1 11:19
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（中央社記者陳至中台北1日電）教育部今天表示，全國技專校院學生實務專題製作競賽即日起開放徵件到3月18日，分成16個類群，藉此鼓勵學生從事專題研究，培養創新思考模式。

教育部今天發布新聞稿，全國技專校院學生實務專題製作競賽共分成「機械與動力機械群」、「電機群」、「資工通訊群」等16類群，初審採書面審查，依作品的創新性、實用性、研究動機等項目評分，預計4月19日公布初審成績。

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決審則採實物展示及現場訪談評比，每類群會由3位評審委員依據作品的預期效益、呈現方式、整體架構等項目，評選出獲獎隊伍。

教育部希望透過專題競賽，激發技專校院學生潛能與創意，使所學知識與產業實務連結，並增加產業界交流機會。今年度的決審預計5月16日、17日舉辦，現場將邀請AI（人工智慧）領域學者，以生成式AI為主題辦理專題演講。相關資訊可參考教育部網站。（編輯：陳清芳）1130201

#教育部
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