了解生活中的化學物質 環境部臉書活動贈好書

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北2日電）為幫助民眾了解化學物質跟生活的關係，環境部推薦「中小學生一看就懂！生活中的化學物質」一書，且即日起至29日期間，參加環境部臉書貼文抽獎活動，就有機會獲贈此書。

為幫助民眾了解生活中的化學物質，環境部化學物質管理署發布訊息，推薦一本大人也能輕鬆讀的書「中小學生一看就懂！生活中的化學物質」。

且自即日起至29日止的新春期間，至環境部臉書（Facebook）貼文參加活動，就有機會獲贈此書，共將抽出50名幸運兒。

化學署也說，這本書是化學署和國語日報社合作，第1本針對中小學生出版的化學科普圖書；並入選2023下年度第85梯次「好書大家讀」優良少年兒童讀物獎。

關於此書的特色，化學署說，此書從日常生活情境編寫，文字淺顯易懂並搭配插圖，除介紹食品添加物、清潔劑、藥品、化妝品等生活中常見的化學物質；還穿插了趣味議題，包含「珍珠粉圓不軟爛的絕招」、「香氣迷人的古早味紅茶」、「為什麼洗衣服要用洗衣粉」「天熱蚊子多，防蚊液怎麼挑」等，加深讀者對化學物質的理解。

讓民眾了解生活中的化學物質資訊不斷推陳出新，化學署補充，自民國107年起，已出版「生活中的化學物質」、「生活中的化學物質第二輯」2本書，這次推薦的「中小學生一看就懂！生活中的化學物質」是第3本書。

另外，化學署也製作影音、懶人包、互動遊戲、教材等資訊，可上網：https://www.cha.gov.tw/mp-1.html瀏覽、下載使用。（編輯：陳政偉）1130202