大學音樂術科考試5日登場 首度採素養導向命題

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（中央社記者許秩維台北4日電）113學年度大學術科音樂組考試將於2月5日登場，「聽寫」和「樂理」項目首度以「素養導向」為命題導向，盼拓展學生的藝術視野，加強與社會、世界的連結。

大學術科考試委員會新聞稿指出，大學術科音樂組考試時間為2月5日至7日，考試地點包括台灣師範大學、台北市立大學、國家表演藝術中心國家兩廳院（國家音樂廳），因場地布置與鋼琴調音緣故，不開放進考場參觀。

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過去大學音樂術科試題多著重於基本樂理知識，較少著墨從聽覺美學、素養等情境式問答，大學音樂術科考試全體委員與工作團隊因此於「聽寫」和「樂理」項目推動素養導向的新型試題，訂於113學年實施，希望拓展學生的藝術視野，以其專長與社會、世界產生連結。

大學術科考試委員會提到，新型試題將改變過去以「量化知識」為主的情形，改以「素養導向」作為評量標準，命題內容包括基礎樂理知識與運用、聆賞與分析、音樂發展脈絡等，以成就專業音樂家的能力與素養為目標。（編輯：張雅淨）1130204