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內政部：春節加派警力巡邏防搶 可申請免費護鈔

2024/2/5 09:27
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（中央社記者陳俊華台北5日電）年關將近，內政部今天表示，各警察機關將在春節期間，針對金融機構重點時段，派遣警力加強巡邏警戒，並提供民眾免費護鈔服務，有需求的民眾可向各地警察機關或金融機構協助申請。

內政部透過新聞稿表示，農曆春節前夕民眾現金需求及資金往來頻繁，極易成為歹徒覬覦作案的目標，為防範金融機構竊盜、搶奪等治安事件發生，各警察機關將於春節期間，針對金融機構重點時段派遣警力加強巡邏警戒。

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內政部指出，為維護民眾財產安全，防範金融機構治安事件發生，各直轄市、縣市政府警察局也協調金融機構，實施防搶演練及員工自衛編組演練，透過警民合作，強化金融機構員工緊急應變能力。

內政部提醒，春節期間，提領款項時應多加注意自身安全，防範遭尾隨行搶、行竊，如有大筆現金存款、提款需求，可向各地警察機關申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫。（編輯：楊蘭軒）1130205

#內政部
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