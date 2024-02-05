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國小開辦課後照顧班 44.5萬人次學生受惠

2024/2/5 13:04（2/5 13:31 更新）
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南投縣同富國小辦理兒童課後照顧服務班，除了協助學童寫作業外，還提供說故事等多元活動。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 113年2月5日
南投縣同富國小辦理兒童課後照顧服務班，除了協助學童寫作業外，還提供說故事等多元活動。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 113年2月5日
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（中央社記者許秩維台北5日電）教育部協助各縣市辦理國小兒童課後照顧班，讓無後援的雙薪家庭可減輕育兒負擔，111學年共開辦約2.6萬班次、44.5萬人次學生受惠。

教育部今天發布新聞稿指出，為協助國小學生課後獲得妥善照顧，教育部國民及學前教育署長期協助各直轄市、縣（市）政府依據「兒童課後照顧服務班與中心設立及管理辦法」，辦理國民小學兒童課後照顧服務班，服務內容以協助家庭作業及生活照顧為主。

國教署說明，學校運用原有場地，提供平價、安全的兒童課後照顧服務，家長可選擇參加與否，並依使用者付費原則；國小開辦兒童課後照顧服務班，時間可依學校情況，與社區、家長及教師等協商後決定，最遲晚間6時結束。

根據國教署統計，111學年國小開辦課後照顧班合計2萬6731班次、參加學生數44萬5882人次，另外補助低收入戶、身心障礙、原住民等3類學生，約8萬2568人次免費參加。

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國教署提到，例如基隆市深澳國小及堵南國小辦理兒童課後照顧服務班，孩子們在老師的陪伴下完成家庭作業，並在學校操場舒展筋骨；南投縣僑光國小、同富國小、成城國小辦理兒童課後照顧服務班，協助兒童回家作業寫作外，還提供茶道、說故事及體能等活動。

國教署表示，為使父母安心就業及促進國小兒童健康成長，將持續與各直轄市、縣市政府合作推動課後照顧服務，共同承擔學童課後的教育品質與生活照顧，提供優質、平價且安全的兒童照顧服務，為無後援的雙薪家庭減輕育兒負擔。（編輯：陳政偉）1130205

#教育部
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