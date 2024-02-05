華航春節端年味料理 星宇結合潑水音樂節推包機

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（中央社記者余曉涵台北5日電）中華航空今天宣布，在農曆春節期間推出賀歲年味餐點，要陪旅客過新年；星宇航空則是聯名潑水音樂節推出包機方案搶客。

中華航空今天發布新聞稿表示，攜手台灣米其林指南三星餐廳「頤宮中餐廳」、東京名店「燈燈庵」、米其林綠星「陽明春天」、精品甜點的「法朋甜點烘焙坊」、人氣茶飲品牌「五桐號」以及冠軍麵包「陳耀訓」打造新穎機上料理，農曆春節期間推出賀歲年味餐點。

華航指出，長程航線經濟艙推出「臘味炒飯」或喜愛蔬食旅客可以預選「猴頭菇香椿八寶飯」等。此外，小年夜至初一期間提供商務艙旅客「法朋-春之戀葡萄柚幕斯檸檬香緹塔」；全艙等旅客也都能品嘗「五桐號-春節蔓越莓雪Q餅」，象徵迎春納福，陪旅客過好年。

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衛山集團發布新聞稿指出，星宇航空則是聯名今年5月在越南首度開站的潑水音樂節（S2O Songkran Music Festival），推出來回包機方案，包含S2O潑水音樂節越南站VVIP門票入場，並涵蓋快速通關、沙發搖滾休息區等，越南簽證及當地機場接送，入住星級酒店，走路即可到音樂節會場，並加隨團領隊與當地導遊駐點服務等專屬貴賓禮遇。

新航集團今天則是宣布旗下的飛行常客計劃KrisFlyer獎勵計劃在今年邁入第25年，並在今年1月份突破800萬會員數，因此KrisFlyer將在未來幾個月為所有會員提供加速累積哩程機會，並推出哩程與現金消費折扣。（編輯：李亨山）1130205