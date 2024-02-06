東北季風影響 北部短暫雨低溫15度
2024/2/6 08:22（2/6 08:58 更新）
（中央社台北6日電）中央氣象署表示，受東北季風影響，今天各地早晚有涼意，北台灣低溫攝氏15、16度，其他17至19度，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象署說明，今天東北季風影響，各地早晚有涼意，北台灣低溫15、16度，其他17至19度，白天北部及宜花天氣較涼，高溫僅17至20度，中南部及台東可以來到23至27度，中南部日夜溫差及南北溫差大，外出活動要留意氣溫變化。
天氣方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象署也提醒，東北風偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有較強陣風，前往海邊活動要特別留意。（編輯：陳政偉）1130206
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