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東北季風影響 北部短暫雨低溫15度

2024/2/6 08:22（2/6 08:58 更新）
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圖為台北市信義區民眾戴上帽子、圍巾禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社台北6日電）中央氣象署表示，受東北季風影響，今天各地早晚有涼意，北台灣低溫攝氏15、16度，其他17至19度，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署說明，今天東北季風影響，各地早晚有涼意，北台灣低溫15、16度，其他17至19度，白天北部及宜花天氣較涼，高溫僅17至20度，中南部及台東可以來到23至27度，中南部日夜溫差及南北溫差大，外出活動要留意氣溫變化。

天氣方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署也提醒，東北風偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有較強陣風，前往海邊活動要特別留意。（編輯：陳政偉）1130206

#東北季風
#低溫
#中央氣象署
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