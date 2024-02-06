U-start原漾計畫開跑 新增專屬教練輔導創業

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（中央社記者許秩維台北6日電）教育部和原民會合辦「U-start原漾計畫」，即日起受理徵件，邀請有志創業的原民青年提案，今年更新增新台幣5萬元專屬教練輔導費，補助育成單位協助提供創業初期的個別化輔導。

教育部今天發布新聞稿指出，台灣原住民族擁有深厚的文化底蘊，「U-start原漾計畫」期待透過協助原民青年創業，弘揚原住民族文化特色，促進原鄉地區的經濟發展和文化傳承，讓原民青年為台灣的創新創業注入新的活力。

教育部青年發展署與原住民族委員會合作辦理「U-start原漾計畫」，計畫自民國109年開辦以來，已培育眾多傑出新創團隊，從文化創意、循環經濟、地方創生等多元角度出發，以獨特方式詮釋這片土地的故事與文化。

例如宜蘭大學育成中心輔導的112年績優獲獎團隊「原植萃」，將原鄉傳統作物的植萃原料開發研究應用於美妝品及食品，將原民傳統的草本用藥文化，開發成具高經濟效益的保健產品，提升原民部落農作生產價值，也帶動部落產業發展，增加工作機會，鼓勵更多原民青年返鄉。

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青年署提到，「U-start原漾計畫」補助分2階段，通過第1階段評選的團隊可獲得35萬元創業開辦費，學校育成單位可獲得15萬元創業輔導費；為提供原漾團隊於創業初期個別化的專業指導和輔導，除了育成單位提供6個月的創業輔導，今年更新增5萬元的專屬教練輔導費，補助育成單位協助提供各團隊專屬教練。

通過第2階段評選的績優團隊，有機會獲得最高百萬創業獎金，各創業團隊還可享有百大業師創業門診輔導服務、關懷訪視、U-start Club創業社群等輔導資源，協新創團隊扎根發展。（編輯：張雅淨）1130206