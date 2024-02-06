迎農曆春節 長榮航空機艙貼春聯、推應景甜品

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（中央社記者余曉涵台北6日電）農曆春節即將到來，長榮航空今天表示，春節期間將在機艙內張貼應景春聯，設計專屬龍年生肖頭墊紙、餐巾紙等機上服務用品。

長榮航空今天發布新聞稿表示，特別在新春佳節期間於機艙內張貼應景春聯，設計專屬龍年生肖頭墊紙、餐巾紙等用品，更準備充滿年節氣氛的音樂歡迎旅客登機。

長榮航空指出，將為除夕當天搭乘台北直飛美國、加拿大、歐洲及澳洲航班的皇璽桂冠艙旅客，提供由台灣品牌Johnny Yan pâtissier強尼甜點工藝推出的「法式龍鬚糖」小禮盒，結合甜點師傅傳統與法式拉糖技術的精心製作，以真空包裝保留甜品外酥、內餡鬆軟綿密口感，是富含新春祝福寓意的應景甜品。

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長榮航空表示，搭乘豪華經濟艙旅客則提供知名甜點品牌愛莉莎的夢遊仙境製作的「柿柿如意餅乾」及「紅龜粿長壽餅乾」；全艙等旅客則有星球工坊應景爆米花「財福好運紅包爆米花」。

長榮航空表示，除夕至初二，將為自台灣出發的皇璽桂冠、桂冠、商務艙旅客，提供COLLET ROSE粉紅香檳作為迎賓酒款品嚐，搭乘豪華經濟艙以上艙等的旅客還能拿到印有長榮航空飛航景點的紅包袋。（編輯：張雅淨）1130206