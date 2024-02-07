電力業常用氣體 暖化潛勢為二氧化碳的2.3萬倍

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（中央社記者張雄風台北7日電）環境部日前發布最新溫室氣體排放係數表。在台灣最大宗的溫室氣體仍然是二氧化碳，但暖化潛勢最高的則是在電力業、半導體常用的六氟化硫，暖化潛勢為二氧化碳的2萬3500倍。

環境部氣候變遷署2日發布最新「溫室氣體排放係數」，並自當日起生效。

氣候署副署長黃偉鳴告訴中央社記者，此版溫室氣體排放係數是依照聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）氣候變遷第5次評估報告（AR5）所訂的規範，計算台灣本地的溫室氣體，目前包含聯合國、歐盟也都是用同一套標準。

根據資料，排放係數中包含固定與移動燃燒排放源、製程、逸散，以及能源間接排放中的電力、蒸汽等；並將台灣常見溫室氣體所造成的溫暖化潛勢也正面表列。

黃偉鳴表示，過去其實也有相關係數，因此本次也重新歸納整理，以同單位的熱質會造成多少溫室氣體來進行計算，發布版本中也有各溫室氣體的計算公式，可供各界參詢。

簡而言之，黃偉鳴解釋，過去一直請業者進行碳盤查，根據碳盤查的結果導入此係數公式，就能計算出該廠所排放的溫暖化潛勢有多少。

舉例而言，黃偉鳴說明，全球最主要的溫室氣體就是二氧化碳，因此以它為基礎，在台灣可以找到溫暖化潛勢最高的溫室氣體為六氟化硫（SF6），同單位的六氟化硫溫暖化潛勢是二氧化碳的2萬3500倍。

黃偉鳴進一步說明，SF6本身是很好的絕緣體，常見於高壓電電容，或是半導體蝕刻中也會使用、也會用於電晶體清潔等，都是特定用途。

黃偉鳴強調，雖然SF6溫暖化潛勢很高，但根據統計，台灣在2019年使用量約935千公噸，占總溫室氣體僅約0.33%，且目前都有避免逸散措施及重複使用；台灣最大宗的溫室氣體仍是二氧化碳，主要來源是能源使用。（編輯：張雅淨）1130207