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春節將屆 內政部鼓勵民眾向在地合作社購農特產品

2024/2/7 15:43
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（中央社記者王揚宇台北7日電）農曆春節即將到來，民眾應景辦年貨。內政部鼓勵民眾多向全台近4000個在地合作社採買優良農特產品，用行動支持台灣本土小農。

內政部今天透過新聞稿指出，合作社是一群有共同需求的人自願結合、集體出資及共同經營的企業體，這種社員們透過民主管理方式滿足經濟需求的型態，強調在地扎根與公平分配的精神，是一種有溫度的民主式經濟。

內政部表示，台灣目前有將近4000個合作社（場），業務範圍涉及各種領域，包含生產、運銷、供給、利用、勞動、消費、公用、運輸、保險及合作農場等，例如支持本土生產者的有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社，提供社員環保、健康、安全的生活必需品，實踐綠色生活，支持地球永續發展。

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內政部指出，為有效培植台灣的合作事業，政府近年致力研修合作社法規，實施為期2年的合作事業推動地方創生輔導試辦計畫，也積極研議下階段的合作事業振興發展中長程計畫、建置全新合作社資訊系統，期盼促進國民經濟發展，增加社會及經濟韌性。

關於合作社資訊，民眾可至內政部合作事業入口網（https://coop.moi.gov.tw/cphp/co100View/list）瀏覽查詢。（編輯：趙蔚蘭）1130207

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